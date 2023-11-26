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Komoros bayraklı kargo gemisi Midilli açıklarında battı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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Komoros bayraklı kargo gemisi Midilli açıklarında battı!

Son dakika haberine göre Yunan Sahil Güvenliği, 14 kişiyi taşıyan Komoros bayraklı bir kargo gemisinin Midilli açıklarında battığı bilgisini verdi.

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