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Avrupa'da on binler yöneticilere seslendi! “İşgalci İsrail’e desteği durdurun”

İşgalci İsrail'in soykırımına tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD ve AB ülkeleri yöneticilerinden de eskisi gibi destek görmeyen işgalcilere karşı Londra ve Almanya sokakları "Filistin'e özgürlük" demeye devam ediyor. Londra'da her cumartesi Filistin için bir araya gelen binlerce kişinin yanı sıra Almanya'nın başkenti Berlin'de de "Filistin'e özgürlük" sesleri yükseldi. Öte yandan AB vatandaşları yöneticilerine "İsrail'e desteği kes" çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.11.2023 01:06 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 01:08
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Avrupa’da on binler yöneticilere seslendi! “İşgalci İsrail’e desteği durdurun”

Londra'da kentin simge mekanlarından Hyde Park önünde toplanan binlerce kişi, çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı ateşkese dönmesi talebiyle parlamento binasına yürüdü.

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Avrupa’da on binler yöneticilere seslendi! “İşgalci İsrail’e desteği durdurun”

Birçok sivil toplum örgütünün çağrısına uyan vatandaşlar, 14 Ekim'den bu yana her cumartesi düzenlenen bölgesel ve ulusal eylemlerin 7'ncisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.

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Avrupa’da on binler yöneticilere seslendi! “İşgalci İsrail’e desteği durdurun”

HÜKÜMETE VE SİYASETÇİLERE "ATEŞKESE ÇAĞRILARINA KATIL" MESAJI

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Avrupa’da on binler yöneticilere seslendi! “İşgalci İsrail’e desteği durdurun”

Göstericiler, İngiltere hükümeti ve siyasetçilerinden, İsrail'e desteğini sona erdirmesini ve dünyada yapılan ateşkes çağrılarına katılmasını da istiyor.

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Avrupa’da on binler yöneticilere seslendi! “İşgalci İsrail’e desteği durdurun”

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