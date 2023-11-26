Avrupa'da on binler yöneticilere seslendi! “İşgalci İsrail’e desteği durdurun”

İşgalci İsrail'in soykırımına tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD ve AB ülkeleri yöneticilerinden de eskisi gibi destek görmeyen işgalcilere karşı Londra ve Almanya sokakları "Filistin'e özgürlük" demeye devam ediyor. Londra'da her cumartesi Filistin için bir araya gelen binlerce kişinin yanı sıra Almanya'nın başkenti Berlin'de de "Filistin'e özgürlük" sesleri yükseldi. Öte yandan AB vatandaşları yöneticilerine "İsrail'e desteği kes" çağrısında bulundu.