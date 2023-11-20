Rusya’dan sınır kapılarını kapatan Finlandiya’ya nota! Kaçak göç ve ABD iddiaları

Rusya'nın bilinçli olarak düzensiz göçmenleri Finlandiya sınırına yönlendirdiği iddiasının "provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Finlandiya'nın göçmenlerin bu ülke topraklarında sığınma hakkı elde etmek için sınırı geçmesiyle ortaya çıkan durum ve Rusya'nın bu tür akışları organize etme konusunda bilinçli eylemleri olduğu iddiası açık bir provokasyondur. Kontrol noktalarının kapatılması ülkelerimizin on binlerce vatandaşının hak ve çıkarlarını ihlal etmektedir" denildi.