Rusya’dan sınır kapılarını kapatan Finlandiya’ya nota! Kaçak göç ve ABD iddiaları
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile 9 ortak sınır kapısından 4’ünü kapatan Finlandiya’ya nota verdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya’nın ABD ile yaptığı savunma anlaşmasına karşı Rusya’nın “intikam almak” amacıyla sınırlardan kaçak göçü teşvik ettiğini iddia etmişti.
Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akını nedeniyle Rusya ile 9 ortak sınır kapısından 4'ünü kapatan Finlandiya'ya Rusya tarafından nota verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Finlandiya'nın Rusya Büyükelçisi Antti Helanterei ile bir görüşme gerçekleştirildi. Rus tarafı, Fin makamlarının Rusya-Finlandiya devlet sınırındaki en aktif kullanılan kontrol noktalarını kapatmasını protesto etti" denildi.
Rusya'nın bilinçli olarak düzensiz göçmenleri Finlandiya sınırına yönlendirdiği iddiasının "provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Finlandiya'nın göçmenlerin bu ülke topraklarında sığınma hakkı elde etmek için sınırı geçmesiyle ortaya çıkan durum ve Rusya'nın bu tür akışları organize etme konusunda bilinçli eylemleri olduğu iddiası açık bir provokasyondur. Kontrol noktalarının kapatılması ülkelerimizin on binlerce vatandaşının hak ve çıkarlarını ihlal etmektedir" denildi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, düzensiz göç akınından Rusya'yı sorumlu tutmuştu.
Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, yasa dışı geçişleri durdurmak için 18 Kasım'da 4 sınır kapısını kapatmıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın ABD ile yaptığı savunma anlaşmasına karşı Rusya'nın "intikam almak" amacıyla sınırlardan kaçak göçü teşvik ettiğini iddia etmişti.
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