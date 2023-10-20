20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Belaruslu gazeteci Tatiana Martynova'dan alçak ifadeler: Filistinli çocuklar…

Belaruslu gazeteci Tatiana Martynova'dan alçak ifadeler: Filistinli çocuklar…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
ABONE OL
Belaruslu gazeteci Tatiana Martynova’dan alçak ifadeler: Filistinli çocuklar…

Siyonist İsrail, Gazze’de Müslüman ve Hristiyan demeden büyük bir katliama girişti. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, kiliseler bombalandı. Hayalet şehre dönüşen Gazze’de genç-yaşlı binlerce ölü ve yaralı var. Bu katliama göz yuman başta ABD ve Avrupa, İsrail’in arkasında saf tuttu. Tüm yaşananlar yetmezmiş gibi Belaruslu sözde muhalif gazeteci Tatiana Martynova büyük bir alçaklığa imza attı. Martynova, canlı yayında ağzından salya akıta akıta Filistinli çocuklar hedef göstererek İsrailli aklamaya kalktı.

Katil İsrail, 14 günden beri Filistin halkına Gazze'de dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım uyguluyor.

Siyonist İsrail adeta bir açık hava hapishanesine dönen Gazze'de sivillerin yaşadığı evleri, hastaneleri, kiliseleri, camileri bombaladı.

BATI 3 MAYMUNU OYNUYOR!

Yapılan saldırılarda binlerce Filistinli can verirken Batı medyası katliama kulak tıkadı.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı, haklı gösterme çabasına başladı.

Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova ise bir skandala imza attı.

Ukrayna'daki bir televizyon kanalına katılan Tatiana Martynova, açık açık İsrail gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı.

AÇIK AÇIK FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI HEDEF GÖSTERDİ

Martynova, canlı yayında "Size İsrailli bir çocukla Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım. İsrailli bir çocuk yetişirken konu sevgi ve zenginlik gibi şeyler değildir. Bu çocuk insanların nasıl öldürüleceğinin öğretildiği bir okula gitmez. (Filistinli çocuk) 16 yaşına geldiğinde ise annesi ona bir silah verir ve 'Git bir Yahudi' öldür der. İşte fark bu. Bir tarafta İsrailli diğer tarafta Filistinli anne. Demek istediğim Nazizm'e yakın bir durum..." şeklinde konuştu.

Martynova, canlı yayında büyük skandala girişerek Filistinlileri hedef tahtasına oturttu.

Bu alçaklığa ise Müslümanlardan büyük tepki geldi.

Alçak sözler: Filistinli çocuklar… ALÇAK SÖZLER: "FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR…"

Ortodoks Patrikhanesi: İsrail savaş suçu işledi
İşte İsrail ve ABD merkezli oynanan oyun!
Gazze’den feryat: Vallahi sessiz kalmanız haram

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA