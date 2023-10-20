Belaruslu gazeteci Tatiana Martynova’dan alçak ifadeler: Filistinli çocuklar…

Ukrayna'daki bir televizyon kanalına katılan Tatiana Martynova, açık açık İsrail gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı.

AÇIK AÇIK FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI HEDEF GÖSTERDİ

Martynova, canlı yayında "Size İsrailli bir çocukla Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım. İsrailli bir çocuk yetişirken konu sevgi ve zenginlik gibi şeyler değildir. Bu çocuk insanların nasıl öldürüleceğinin öğretildiği bir okula gitmez. (Filistinli çocuk) 16 yaşına geldiğinde ise annesi ona bir silah verir ve 'Git bir Yahudi' öldür der. İşte fark bu. Bir tarafta İsrailli diğer tarafta Filistinli anne. Demek istediğim Nazizm'e yakın bir durum..." şeklinde konuştu.

Martynova, canlı yayında büyük skandala girişerek Filistinlileri hedef tahtasına oturttu.

Bu alçaklığa ise Müslümanlardan büyük tepki geldi.