İsrail'de Netanyahu'ya yüzde 80 şoku! İsrailli gazeteci sonuçları paylaştı
7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" isimli operasyonunun ardından Gazze kan gölüne döndü. İşgalci İsrail, okul, cami, kilise, hastane demeden sivilleri katlederken, İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 80'inin saldırıdan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğunu ortaya koydu.
İsrail'in "Maariv" gazetesi, 510 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.
Ankete göre İsraillilerin yüzde 80'inin 7 Ekim'de Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen saldırıdan Netanyahu'yu sorumlu tuttuğu belirtilen haberde, "İsraillilerin sadece yüzde 8'i Netanyahu'yu sorumlu tutmadı. Yüzde 12'si ise bir fikirleri olmadığını belirtti." ifadelerine yer verildi.
İsraillilerin yüzde 65'inin abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne geniş çaplı kara operasyonuna" destek verdiği aktarılan haberde, İsrail vatandaşlarının yüzde 21'inin ise kara operasyonuna karşı olduğu kaydedildi.
İsraillilerin yüzde 51'inin Lübnan'daki Hizbullah'a karşılık verilmesini desteklediği, yüzde 30'unun ise Lübnan'a karşı geniş çaplı uygulamadan yana olduğu ifade edildi.
İsrail'de halkın yüzde 65'inin ülkenin geleceğine umutla baktığı, 25'nin ise olumsuz baktığı aktarılırken, anket sonucuna göre ülkede bir seçim olması halinde hükümeti oluşturan siyasi partilerin Meclisteki 120 sandalyeden sadece 43'ünü alabileceği kaydedildi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
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