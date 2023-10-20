Kudüs Ortodoks Patrikhanesi’nden tepki: İsrail savaş suçu işledi

GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK SAVAŞ SUÇU

Patrikhane, açıklamasında ayrıca kiliselerin bulunduğu yerleşkelerin son 13 gündür İsrail'in yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşlara sığınak olduğunun altını çizerek "Patrikhane, sığınaklarla birlikte kiliselerin ve kurumlarının hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiğini vurgular" açıklamasını yaptı.





"AHLAKİ GÖREV YERİNE GETİRİLECEK"

Savaş ve barışta ihtiyaç sahiplerine yardım, destek ve sığınak sağlama görevleri konusunda kararlı olduklarının altını çizen Patrikhane "Patrikhane, diğer kiliselerle birlikte, İsrail'in sivillere ait bu kurumların boşaltılması yönündeki sürekli talepleri ve bu konuda kiliselere uygulanan baskılar karşısında, ihtiyaç sahiplerine yardım, destek ve sığınak sağlama konusundaki dini ve ahlaki görevini yerine getirmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.