BM’den Gazze için İsrail ve ABD’ye çağrı: Yardımların geçişi için izin verin

HAYATTA KALABİLMELERİ İÇİN...

Gazze Şeridi'ndeki halkın gıda, elektrik ve su sıkıntısı yaşadığını dile getiren Guterres, "Gazze'de susuz, yiyeceksiz, yakıtsız ve ilaçsız ateş altında acı çeken 2 milyondan fazla insan var ve hayatta kalabilmek için her şeye ihtiyaçları var." dedi.

Guterres, Filistin halkının, savaş ve yardımların engellenmesiyle iki kez cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze halkının ihtiyaç duyduğu tüm yardım malzemeleriyle dolu çok sayıda kamyonumuz var. Yardımların en kısa zamanda Gazze'ye girişine izin verilmesi gerekiyor."