Gazzeli hemşire yaşanan acıyı dünyaya haykırdı! "Ey dünya...Vallahi sessiz kalmanız haramdır"
Siyonist İsrail tarafından Gazze’de mazlum Müslümanlara büyük bir katliam yaşatılıyor. Tüyler ürperten görüntülerin geldiği bölgede binlerce sivil vefat ederken 10 binden fazlası da yaralandı. Olayın vahameti gönülleri yakarken Gazze’de yaşananları anlatan bir feryat arşa kadar yükseldi. Gazzeli bir hemşire yaşadığı acıyı dünyaya haykırdı. Gördüğü bebek cenazeleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. İsyanını "Kanımız akıyor, siz seyretmekle yetiniyorsunuz! "Ey dünya...Vallahi sessiz kalmanız haramdır" diyerek dile getirdi. İşte o anlar…
Bölgeden gelen görüntüler yürekleri yaktı. Müslüman devletlere ise Gazze'den çok acı bir feryat yükseldi.
Gazzeli bir hemşire yaşadığı acıyı dünyaya haykırdı.
Gördüğü bebek cenazeleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
İsyanını "Kanımız akıyor, siz seyretmekle yetiniyorsunuz" diyerek dile getirdi.
"SESSİZ KALMANIZ HARAMDIR! EY DÜNYA…"
Hemşirenin isyanından "Konuşarak sorunlar çözülmüyor. Vallahi konuşulanları anlatmakla çözülmüyor. Bu kadar da olmaz. Çok küçüklerdi, bu kadarlardı hepsi öldü. Vallahi yetişemiyoruz, yetişemiyoruz. Kanımız akıyor, bizi seyretmekle yetiniyorlar.
Akan kan sizin de kanınız. Size yazıklar olsun. Vallahi sessiz kalmanız haramdır. Çocukların be büyüklerin cesedini nereye oyacağımızı bilmiyoruz. Gençleri, kadınları, yaşlıları kaybediyoruz. Sessiz kalmanız haramdır. Ey dünya…" cümleleri döküldü.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞINDA YAŞANNALAR
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
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