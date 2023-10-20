Belaruslu gazeteci Tatiana Martynova'dan alçak ifadeler: Filistinli çocuklar…

Siyonist İsrail, Gazze’de Müslüman ve Hristiyan demeden büyük bir katliama girişti. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, kiliseler bombalandı. Hayalet şehre dönüşen Gazze’de genç-yaşlı binlerce ölü ve yaralı var. Bu katliama göz yuman başta ABD ve Avrupa, İsrail’in arkasında saf tuttu. Tüm yaşananlar yetmezmiş gibi Belaruslu sözde muhalif gazeteci Tatiana Martynova büyük bir alçaklığa imza attı. Martynova, canlı yayında ağzından salya akıta akıta Filistinli çocuklar hedef göstererek İsrailli aklamaya kalktı.