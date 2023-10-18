ABD’de Biden’a güven yok! Gençler İsrail’i desteklemiyor

'İsrail'e destek' anket sonuçlarının tamamı ise şöyle:

65+ yaş : Yüzde 81 destek

50-64 yaş: Yüzde 56 destek

35-49 yaş: Yüzde 44 destek

18-34 yaş: Yüzde 27 destek

BIDEN'A GÜVEN YOK

Gazze'deki duruma ilişkin doğru kararları vermesi konusunda Biden'a büyük güven duyduğunu belirten Amerikalıların sayısı ise yüzde 16'da kaldı. Yaklaşık 10 kişiden 3'ü ona orta derecede güvendiğini (Yüzde 31) ifade etti.

ANKET HASTANE KATLİAMINDAN ÖNCE YAPILDI

Öte yandan anket, 15 Ekim tarihinde, İsrail'in tüm dünya tarafından kınandığı hastane katliamından önce yapıldı. Katliamın, söz konusu ankette İsrail'e desteği tüm yaş kategorilerinde sekteye uğratacağı ifade ediliyor.