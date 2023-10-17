Biden'ın İsrail ziyareti öncesi ABD'den flaş hamle! Tam 2 bin askere talimat! Kara saldırısı öncesi Pentagon'dan açıklama...
İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaş sonrası ABD bölgeye USS Gerald R. Ford isimli en büyük savaş gemilerinden birini gönderirken ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'i yarın ziyaret edecek. Bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan Pentagon'dan da flaş bir açıklama geldi. ABD yaklaşık 2 bin askere olası bir konuşlandırma için hazır hale geçmeleri konusunda talimat verdi. İşte detaylar...
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaların 11'inci gününde yaklaşık 2 bin personeli, olası bir konuşlandırma için "hazır duruma geçirdiği" belirtildi.
"YÜKSEK DÜZEYDE HAZIRLIK"
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedildi.
GÖREV SÜRESİ UZATILDI
Açıklamada, halihazırda herhangi bir birliğin konuşlandırılması yönünde karar alınmadığı vurgulanırken, Austin'in bu konuda durum değerlendirmesi yapmayı sürdüreceği, müttefikleri ve ortaklarıyla yakın temas halinde kalacağı aktarıldı.
Ayrıca açıklamada, Austin'in, ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filo Harekat Alanı'ndaki USS Gerald R. Ford ekibinin görev süresinin uzatılmasını onayladığı belirtildi.
DOĞU AKDENİZ'E YÖNLENDİRİLDİ
ABD Savunma Bakanlığından 8 Ekim'de yapılan açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti. Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.
Ayrıca, İsrail ordusu 11 Ekim'de de gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurmuştu.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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