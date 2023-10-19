İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan İngiltere Başbakanı Sunak’a skandal “BBC” baskısı

İNGİLİZ BBC'YE SANSÜR BASKISI

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" iddia eden, Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.