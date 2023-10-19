İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan İngiltere Başbakanı Sunak’a skandal “BBC” baskısı
Gazze’de yaşanan İsrail barbarlığının yanında bir de özgür basına sansür ve baskı adımları geliyor. Filistin’deki insanlığı katleden Siyonist akıl, planladığı kirli ve tehlikeli oyunu sümen altı etmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda İsrail’de bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarihte eşine zor rastlanır bir baskıda bulundu. İşte detaylar…
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.
İNGİLİZ BBC'YE SANSÜR BASKISI
Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" iddia eden, Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN KENDİNİ AKLAMA ÇABASI
Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.
SUNAK'TAN HERZOG'A ŞOK! CEVAP VERMEDİ
Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.
KATİL İSRAİL'İN KATLİAMLARI
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
BBC GERÇEĞİ DUYURDU
BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.
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