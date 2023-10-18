Putin’den Gazze’de hastaneyi vuran Siyonist İsrail’e sert tepki
Siyonist katil İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik füzeli kalleş saldırısına bir tepki de Çin’de bulunan Rus lider Vladimir Putin’den geldi. Yaşananları "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket” olarak nitelendiren Putin, “İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü." İfadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Siyonist İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepki gösterdi.
Putin, Çin'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ve Ukrayna'ya ilişkin sorularını yanıtladı.
Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurgulayan Putin, "İlkeli bir tutumumuz var ve bunun bugünkü krizle hiçbir ilgisi yok. Biz, her zaman başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduk." ifadesini kullandı.
Putin, Gazze'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Filistin'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı değerlendirerek, şunları kaydetti:
"HASTANE SALDIRISI KORKUNÇ BİR OLAY"
"Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar."
KİNJAL TAŞIYAN RUS UÇAKLARI, KARADENİZ'DE DEVRİYEYE BAŞLADI
ABD'nin Ukrayna'ya "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen uzun menzilli füzeleri sevk etmesine tepki gösteren Putin, "Bu Ukrayna için iyi bir şey değil. Bu sadece acıyı uzatır. Füzelerin sevkiyatı, çatışma hattındaki durumu hiçbir şekilde büyük ölçüde değiştiremeyecek. Bu imkansız. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.
Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirterek, "Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Bunun bir tehdit olmadığı konusunda uyardım ancak Akdeniz'de olanlarla ilgili görsel ve silahların yardımıyla kontrol gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
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