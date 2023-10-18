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Putin'den soykırımcı İsrail'in katliama tepki: Saldırı trajedi, korkunç bir olay ve felakettir

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 15:55
Gazze'deki hastane katliamına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tepki geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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