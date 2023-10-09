İsrail istihbaratının çöküşü! Mısır’dan olay yaratan sözler: Uyardık hafife aldılar

İsrailli askeri analist Avi Benayahu, Maariv gazetesindeki makalesinde, İsrail'in hiç bilmediği özelliklere sahip, çok sayıda ölü, yaralı ve kaçırılanların olduğu sürpriz bir savaşın içinde olduğunu ifade etti.

"Hamas'ın ekonomiye ağırlık verdiği yönündeki düşüncenin hatalı olduğu ve İsrail'in milyarlarca şekel harcayarak inşa ettiği duvarın da çöktüğü ortaya çıkmıştır. Saatlerdir televizyonun karşısındayım ve şaşkınlıktan dişlerimi gıcırdatıp gözlerimi ovalıyorum. Çünkü İsrail tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı." ifadelerini kullanan Benayahu, sinirleri yıpratacak uzun ve zor bir dönemin kendilerini beklediğini kaydetti.

Yaşananları "büyük bir başarısızlık" olarak nitelendiren David Horovitz ise The Times of Israel'deki yazısında, "Yom Kippur Savaşı'nın üzerinden 50 yıl geçtikten sonra bugün İsrail, Arap orduları değil de Hamas tarafından sürpriz bir saldırıya uğradı. İsrail'deki siyasetçiler acil toplantıya giderken basında da 'İsrail'in iç meselelerle meşgulken bir kez daha gafil avlandığı" yönünde eleştiriler yer almaya başladı." ifadelerini kullandı.