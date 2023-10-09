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İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze'de insanlık dramı...

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi. Hava saldırıları sonrasında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı. İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 13:05
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İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze’de insanlık dramı...

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı.

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İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze’de insanlık dramı...

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi'ni füzelerle bombaladı. Söz konusu saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı belirtilmedi.

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İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze’de insanlık dramı...

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi.

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İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze’de insanlık dramı...

İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

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İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze’de insanlık dramı...