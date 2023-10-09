İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze’de insanlık dramı...

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi'ni füzelerle bombaladı. Söz konusu saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı belirtilmedi.