09 Ekim 2023, Pazartesi
İsrail kutsal tanımıyor! Çok sayıda cami vuruldu! Gazze'de insanlık dramı...
İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi. Hava saldırıları sonrasında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı. İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.
Giriş Tarihi: 09.10.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 13:05
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