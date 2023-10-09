İsrail’in insanlık dışı saldırıları! Fransız vekilden hükümetine sert sözler

09 Ekim 2023, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 9 günlük tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 2023-2024 MEB tatil tarihleri!
- Dışı çıtır içi sulu bu muhteşem köfte tarifi herkesi mest edecek! İşte meşhur köftecilerin eşsiz sırrı
- KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercihler ne zaman açıklanacak?
- Grip ve soğuk algınlığına karşı baharat karışımı! Ne burun akıntısı ne boğaz ağrısı kalacak! Aç karnına her sabah...
- İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi son durum 2023! OVP ile ev alacaklara müjde! 2+1, 3+1 daire başvuru şartları, vade sayısı...
- YKS 3. tercihler ne zaman, olacak mı 2023? ÖSYM ile YKS 3. tercihler var mı, yok mu?
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay 'Antibiyotik almayın' diyerek uyardı! Bu tarif kış hastalıklarını yok ediyor! Boğaz ağrısı, öksürük, grip...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
- Herkes bunu merak ediyor! Öldükten sonra insan vücudundaki 5 değişim! Beden 30 dakika sonra...
- SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/6 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- 4A, 4B, 4C'lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...