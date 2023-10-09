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İsrail'in insanlık dışı saldırıları! Fransız vekilden hükümetine sert sözler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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İsrail’in insanlık dışı saldırıları! Fransız vekilden hükümetine sert sözler

Fransız Milletvekili Thomas Portes, ülkesindeki hükümetin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulama ve bölgeye elektrik, yiyecek, su ve yakıt sağlanmayacağına yönelik kararına sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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