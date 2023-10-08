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Son dakika: ABD'den İsrail'e destek! Uçak gemisi USS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz'e gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Son dakika: ABD’den İsrail’e destek! Uçak gemisi USS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz’e gidiyor

Son dakika... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e destek için uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Diğer yandan Hamas'tan gelen açıklamada "ABD'nin uçak gemisi hamlesi bizi korkutmuyor. ABD, bu adımın sonuçlarının olacağını anlamalı." ifadeleri yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e destek için uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u Doğu Akdeniz'e gönderiyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in açıklamasına göre, USS Gerald R. Ford, USS Normandy, USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney ve USS Roosevelt gemileri ve F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçakları bölgeye yaklaştırılıyor.

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yaklaşık 75 ila 90 uçak bulunuyor.

Diğer yandan Hamas'tan gelen açıklamada "ABD'nin uçak gemisi hamlesi bizi korkutmuyor. ABD, bu adımın sonuçlarının olacağını anlamalı." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 78'i çocuk, 41'i kadın olmak üzere 413 sivil hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE HAMAS'A AİT 120 HEDEFİ VURDUĞUNU DUYURDU

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 120 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklama, Yediot Ahronot gazetesinde yayımlandı.

Açıklamada, savaş uçaklarının, gün boyu (pazar) Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun beldesi ve çevresinde 120 hedefi bombaladığı belirtildi.

Onlarca ton roket atılarak gerçekleştiren saldırıda Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu, bunların arasında bir tünelin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hamas'ın, Beyt Hanun'u, İsrail'e karşı düzenlediği saldırılarda üs olarak kullandığı iddia edildi.

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