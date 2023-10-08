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Afganistan’daki deprem can kaybı 2 bin 400’e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2023
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Afganistan’daki deprem can kaybı 2 bin 400’e yükseldi

Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 400’e yükseldiğini açıkladı.

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