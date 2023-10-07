İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi
İsrail-Gazze hattında tansiyon yükseldi. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.
Hamas İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. İlk 20 dakikada 5 bin roketin atıldığı sürpriz saldırı Tel Aviv'de büyük bir paniğe yol açtı. Gazze'den paraşütlerle İsrail'e geçen Filistinlilerin Sderot şehrinde bir polis karakolunu ele geçirdiği bildirilirken Tel Aviv ise savaş durumuna geçtiğini duyurdu.
Hamas, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirirken İsrail ise "Demir Kılıçlar Harekatı"nı başlattı.
14 KATLI BİR BİNA BOMBALANDI
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde konut ve ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı bombaladı.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal Semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanına saldırı düzenledi. Olayda çevre binalarda da hasar oluştuğu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.
15 DAİRELİK BİNA DA BOMBALANDI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 15 dairelik bir binanın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi.
Binanın kaç katlı olduğuna dair bilgi verilmezken, binadakilerin saldırı öncesi tahliye edildiği kaydedildi. Saldırılarda can kaybı ve yaranmalara dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılara "sarsıcı bir yanıt" vereceklerini belirtti.
İSRAİL ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NİN ELEKTRİĞİNİ KESTİ
İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi.
Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.
HAMAS'TAN TEL AVİV YÖNÜNDE 150 ROKET
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.
Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan bir roketin Tel Aviv kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu bina çöktü.
İsrail sivil savunma ekipleri, enkazdan iki kişiyi kurtardı.
Tel Aviv çevresindeki Holon, Bat Yam ve Givatayim yerleşim yerlerine de roket isabet ettiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.
HER YERİ VURACAĞIZ! BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE VURACAĞIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etme" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.
Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırı nedeniyle ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, bugünkü durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.
Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine seslenerek "Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü her yerde tüm (askeri) gücümüzle harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hamas'ın İsrail bölgelerini "işgal ettiğini" savunan Netanyahu, şöyle devam etti:
"Bu savaşı kazanacağız ama bedeli çok ağır. Bu hepimiz için zor bir gün. İsrail ordusu derhal Hamas'ın becerisini yok etmek için tüm gücünü kullanacak. Onları yıkım noktasına getireceğiz. İsrail'e ve vatandaşlarına yaşattıkları bu kara günün intikamını alacağız."
İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim bölgelerindeki silahlı unsurları temizlediğini aktaran Netanyahu, bu bölgede "yerleşimden yerleşime evden eve ilerlediklerini" dile getirdi.
Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderleriyle İsrail'in bu harekatta hareket özgürlüğünü görüştüğünü söyleyerek, "bu savaşın vakit alacağını, zor olacağını ve kendilerini zorlu günlerin beklediğini ancak savaşı kazanacaklarını" sözlerine ekledi.
BIDEN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarla ilgili İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini söyledi. Biden, Beyaz Saray'da, yanında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek, İsrail'e yönelik saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu.
İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi.
Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.
ABD ile İsrail arasında askeri, istihbarat ve diplomatik düzeyde temasların sürdüğünü kaydeden Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.
Netanyahu "Hamas kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdü. Bu kara gün için intikam alacağız. Hamas'ın saklandığı her yere ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
Netanyahu, İsrail halkına, Hamas'tan 'güçlü intikam' alacaklarının sözü verirken esirlerin güvenliğinden Hamas'ın sorumlu tutulacağını ve İsrail'in onlara zarar veren herkesle hesaplaşacağını da söyledi.
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