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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk: Kur'an-ı Kerim'e saygısız eylemleri şiddetle reddediyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk: Kur’an-ı Kerim’e saygısız eylemleri şiddetle reddediyorum

Son dakika... BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız ve saldırganca yakma eylemlerini, özellikle şiddeti ve bölünmeyi kışkırtanları şiddetle reddediyorum" mesajını verdi.

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