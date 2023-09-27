CHP’de genel başkan adayı değişiyor kafa değişmiyor! Örsan Öymen’den skandal İmam hatip ve Kur’an kursu açıklaması

"İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. İmam hatipler meslek okullarıdır. Yani camilere imam yetiştirmek üzere kurulmuşturlar. Herkesi imam yapma görevi görüyorlar. Herkesi imam yapma işlevi görüyorlar. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili, İmam medya mensubu...

ÇOCUKLARIN KUR'AN EĞİTİMİ ALMASINA KARŞI

Kur'an kurslarıyla ilgili olarak ise 18 yaşından büyük insanlar için var olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun zaten pedogojik açıdan ya da bilişsel bilim açısından Kur'an'ı anlama kavrama, öğrenme ya da 6000 küsür ayeti okuma yetisi olamaz"