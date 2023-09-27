CHP'de genel başkan adayı değişiyor kafa değişmiyor! Örsan Öymen'den skandal İmam hatip ve Kur'an kursu açıklaması
"İhtiyaç ötesi İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz." diyerek skandal açıklamaya imza atan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, çocukların Kur'an kursuna gitmesine de karşı olduğunu söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışa giren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okullarını kapatılması gerektiğini belirterek çocukların Kur'an kursuna gitmesine karşı olduğunu söyledi.
"İMAM HATİPLERİN KAPATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Katıldığı bir programda konuşan Örsan Öymen şu skandal ifadeleri kullandı:
"İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. İmam hatipler meslek okullarıdır. Yani camilere imam yetiştirmek üzere kurulmuşturlar. Herkesi imam yapma görevi görüyorlar. Herkesi imam yapma işlevi görüyorlar. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili, İmam medya mensubu...
ÇOCUKLARIN KUR'AN EĞİTİMİ ALMASINA KARŞI
Kur'an kurslarıyla ilgili olarak ise 18 yaşından büyük insanlar için var olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun zaten pedogojik açıdan ya da bilişsel bilim açısından Kur'an'ı anlama kavrama, öğrenme ya da 6000 küsür ayeti okuma yetisi olamaz"
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