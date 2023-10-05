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Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı! Ulaşım durdu okullar tatil edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı! Ulaşım durdu okullar tatil edildi

Tayvan’da bugün karaya ulaşan Koinu Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 190 kişi yaralandı. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, toplam 46 uçuşun iptal edildiği ancak, yüksek hızlı tren seferlerinin sürdüğü belirtildi. Tayfundan etkilenen şehirlerde iş ve eğitime 1 günlük ara verildi.

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