05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Norveçli yazar Jon Fosse oldu

Son dakika: 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Norveçli yazar Jon Fosse oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
ABONE OL
Son dakika: 2023 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Norveçli yazar Jon Fosse oldu

Son dakika | 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.

İsveç kraliyet Bilim Akademisi, Norveçli yazar Jon Fosse'nin "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Açıklamada "Onun Norveççe Nynorsk dilinde yazdığı ve çeşitli türlere yayılan muazzam eserleri, çok sayıda oyun, roman, şiir koleksiyonu, deneme, çocuk kitabı ve çeviriden oluşmaktadır. Bugün dünyada en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmakla birlikte, düzyazılarıyla da giderek daha fazla tanınmaktadır" denildi.

Nobel Kimya Ödülü’nün sahipleri belli oldu NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ'NÜN SAHİPLERİ BELLİ OLDU
2023 Nobel Fizik Ödülü 3 kişiye gitti 2023 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ 3 KİŞİYE GİTTİ
2023 Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu 2023 NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA