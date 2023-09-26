Azerbaycan ordusu Ağdere'yi de kontrol altına aldı: Türk bayrağı dalgalanıyor! İki büyük ajans dünyaya duyurdu: Rusya kaybediyor Türkiye kazanıyor!
Karabağ’daki antiterör operasyonunun ardından işgal altında olan topraklarda sözde Ermeni yönetiminin bayrakları kaldırılırken yerlerini Türk bayrakları alıyor. Azerbaycan ordusu Karabağ’daki Ağdere şehrinin tamamını kontrol altına aldı ve şehrin merkezindeki idari bir binaya Türk bayrağı dikti. Ayrıca Hocavend'de ise terörist Melkonyan'ın heykeli kaldırıldı. Öte yandan dünya basını da Azerbaycan'ın 30 yıllık işgali bitirip yeni bir sayfa açmasını manşetten verdi.
Azerbaycan'ın yıldırım bir zaferle Karabağ'ın tümünde kontrolü sağlaması ve ayrılıkçı Ermenilerin silah bırakmasıyla Güney Kafkasya'daki fay hatları yerinden oynadı.
Karabağ'ın en önemli şehri Hankendi'de Pazartesi günü patlayan akaryakıt deposu, yüzlerce insanın yaralanmasına yol açtı. Bölgeyi terk edip Ermenistan'a göçmek isteyen kalabalık, patlama gerçekleştiğinde akaryakıt deposu önünde sıradaydı.
Hastanelerde gerekli ilaç olmadığını ve yaralıların tedavi edilemediğini belirten Karabağ'daki Ermeni yetkililer, yaralıların taşınması için hava ambulanslarına izin verilmesini istiyor.
Hankendi'yi cehenneme çeviren patlamada yerel yetkililerin bugün sabah veridiği bilgiye göre en az 20 can kaybı ve 200'ü aşkın yaralı var. Yaralılardan çoğunun durumu ağır.
Bugün Ermenistan tarafından onlarca ambulansın Hankendi'ye geçtiği görüldü.
İstasyondaki patlamanın duyulmasıyla, Azerbaycan Hankendi'ye tıbbi yardım gönderdi. Bakü yönetimi, bu sabah yaptığı açıklamada ambulansın yanık tedavi ilaçları, pansuman malzemeleri ve antibiyotikler taşıdığını aktardı.
Azerbaycan ayrıca, bugün Karabağlı Ermenilerin kullanması için Hankendi'ye tankerlerle 60 tonu aşkın akaryakıt gönderdi.
13 BİN KİŞİ ERMENİSTAN'A GEÇTİ
Azerbaycan egemenliği altında yaşamak istemeyen ayrılıkçı Ermeniler ise, Karabağ'dan Ermenistan'ın Goris kentine ulaşmaya başladı. 6 bin 650 Ermeni sivilin Goris'e ulaştığını bildiren uluslararası haber ajansı AFP, göçmenlerin bir tiyatro binasında kayıt altına alındığını aktardı.
Bugün öğle saatlerinde doğru yapılan açıklamada ise, Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısının 13 bini aştığı belirtildi.
BBC, Ermeni milliyetçilerin günlerdir sergilediği propagandaya rağmen Goris'e yalnızca kadın ve çocukların ulaşmadığını, yetişkin erkek sivillerin de göçmen konvoyunda yer aldığını duyurdu.
Bölgede görev yapan Rus barış gücü askerlerinin tahliye operasyonuna yardım ettiği belirtiliyor. Karabağ'da yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu ve ne kadarının Ermenistan'a tahliye edileceği şimdilik belirsiz.
Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Karabağ'da yaşayan herkesin Azerbaycan vatandaşı olduğunu vurguladı, güvenliklerinin Bakü yönetimi tarafından sağlanacağının altını çizdi.
MELKONYAN HEYKELİ KALDIRILDI
Ayrılıkçı Ermenilerin silahlarını teslim etmesiyle Ağdere'nin kontrolü tamamen Azerbaycan'a geçti, yerel medya Ağdere'de dalgalanan Azerbaycan bayrağının görüntülerini yayınladı.
Azerbaycan ayrıca, Hocavend'deki terörist Monte Melkonyan heykelini kaldırdı. Ermenistan medyası, terörist Melkonyan'ı bir 'halk kahramanı' olarak sundu ve heykelin kaldırılmasını eleştirdi.
1980'li yıllarda Türk diplomatları şehit eden ASALA terör örgütünün elebaşlarından biri olan Monte Melkonyan, ABD California doğumlu. Terörist Melkonyan, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgal ettiği savaşta ise komutan olarak görev aldı.
Bugün Avrupa Birliği ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de kritik bir buluşma var. Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililerin Brüksel'deki randevusunda, Fransa lideri Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in temsilcileri de masada olacak.
AFP, Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililerin son çarpışmanın ardından ilk kez bir araya geleceğinin altını çizip Brüksel'deki toplantının İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan arasında gelecek ay gerçekleşecek buluşmaya hazırlık olduğunu bildirdi.
Fransa televizyonuna röportaj veren Emmanuel Macron, Rusya'yı Azerbaycan'la suç ortaklığı yapmakla suçladı ve daha da ileri giderek Türkiye'nin Ermenistan'ın sınırlarını tehdit ettiğini ileri sürdü.
İKİ BÜYÜK AJANS MERCEK TUTTU
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Nahçıvan'ı ziyaret edip Azerbaycan'a destek verdiğini, mevcut tabloda Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisi azalırken Bakü'nün en büyük müttefiki Ankara'nın nüfuzunun arttığı yorumunu yaptı.
AP Türkiye ile kara sınırı bulunan Nahçıvan'da Erdoğan ve Aliyev'in yeni bir enerji anlaşması imzaladığını kaydederken, AFP haber ajansı da benzer bir yoruma yer verdi. AFP'ye konuşan analistler de Rusya'nın on yıllardır arka bahçesi olarak gördüğü Güney Kafkasya'daki nüfusunun hızla azaldığını söyledi, ajans Moskova'nın Karabağ'ın Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesine herhangi bir müdahalede bulunmadığını dile getirdi.
AFP'ye konuşan bağımsız Kafkasya uzmanı Gela Vasadze, "Rusya devleti sistematik bir şekilde zayıflamasaydı, Karabağ'da yaşananların meydana gelmesi imkansız olurdu. Rusya artık Kafkasya sorununu biçimlendirecek herhangi bir kaynağa sahip değil" dedi.
Bir diğer analist, Rus Arkady Dubnov ise, "Rus barış güçlerinin taraflardan biri önünde, Azerbaycan, güçsüz olduğu ortaya çıktı" ifadesini kullandı.
Erivan yönetimi, başını Rusya'nın çektiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) üyesi. Rusya, çatışmalar Ermenistan topraklarında gerçekleşmediği için herhangi bir müdahalede bulunmadı.
RUS UZMAN: SANKİ YOKMUŞ GİBİ, HİÇ BAHSEDİLMİYOR
Moskova'nın hem 2020'deki 44 günlük savaşta hem de 19 Eylül'de başlayıp 24 saatte Azerbaycan'a zafer getiren organizasyonda nötr kalması, özellikle Ermeni milliyetçileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Nitekim, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Rusya Büyükelçiliği binası göstericiler tarafından kuşatıldı, içeriye girenler oldu.
Bu yıl içindeki CSTO tatbikatlarının Ermenistan topraklarında gerçekleşmesini kabul etmeyen Erivan yönetimi, Rusya yerine yeni müttefik arayışında. Nitekim, Eylül ayı başında ABD askerleri ile Ermenistan ordusu birlikte tatbikat yaptı.
İstifa baskısı altındaki Nikol Paşinyan ise Pazar günü televizyona çıktı, sözünü esirgemeden Rusya ile imzalanan güvenlik anlaşmasının yetersiz olduğunu dile getirip yeni müttefikler aradıklarını açıkça belirtti.
Rus uzman Dubnov, "Son günlerde hiç kimse sanki yokmuş gibi CSTO'dan bahsetmiyor bile. Ve gerçek bu" deyip NATO'ya alternatif olarak kurulan örgütü halihazırda kulpsuz bir bavula benzetti. Söz konusu niteleme, taşıması ağır ve terk edilmesi utanç verici şeyler için kullanılıyor.
Analiste göre, müttefiklerine herhangi bir vizyon sunamayan ve geçmişe saplanan Moskova, nüfuzunu yitiriyor. Dubnov, Azerbaycan'ın Rusya'nın Ukrayna bataklığına saplanmasından yararlandığını da ekledi.
Moskova ile 2018'de iktidara gelen ve açıkça Batı yanlısı politikalar vaat eden Nikol Paşinyan'ın arası aslında hiç düzelmedi. Nitekim, Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü açık bir şekilde Erivan yönetiminin Batı'ya koştuğunu ve büyük bir hata yaptığını dile getirdi.
Kafkasya uzmanı Gela Vasadze ise, Rusya'nın yeni dönemde Erivan'da kendisine sadık bir ismi iktidara getirmeyi hedefleyeceğini belirtip, Nikol Paşinyan'ın bu role uygun olmadığını söyledi.
Öte yandan, Karabağ'ın Ermeni sakinleri ve Bakü yönetimi arasında ikinci yeniden entegrasyon görüşmesi de gerçekleşti. Taraflar Karabağ'daki Hocalı'da buluştu, Bakü yönetimi toplantıda bölgeye insani yardım ve tıbbi hizmetlerin ele alındığını duyurdu.
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