Azerbaycan ordusu Ağdere’yi de kontrol altına aldı: Türk bayrağı dalgalanıyor! İki büyük ajans dünyaya duyurdu: Rusya kaybediyor Türkiye kazanıyor!

Bugün Avrupa Birliği ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de kritik bir buluşma var. Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililerin Brüksel'deki randevusunda, Fransa lideri Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in temsilcileri de masada olacak.

AFP, Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililerin son çarpışmanın ardından ilk kez bir araya geleceğinin altını çizip Brüksel'deki toplantının İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan arasında gelecek ay gerçekleşecek buluşmaya hazırlık olduğunu bildirdi.

Fransa televizyonuna röportaj veren Emmanuel Macron, Rusya'yı Azerbaycan'la suç ortaklığı yapmakla suçladı ve daha da ileri giderek Türkiye'nin Ermenistan'ın sınırlarını tehdit ettiğini ileri sürdü.