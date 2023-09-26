Yunanistan yine kırmızı alarmda! Elias Fırtınası yıktı geçti: Şiddetini artıracak

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias düzenlediği basın toplantısında, fırtına öncesi tüm acil durum birimlerinin yüksek alarma geçtiğini belirterek, itfaiye, Özel Afet Müdahale Birimi, ordu ve polisin teyakkuzda olduğunu ifade etti. Kikilias bin 600 polis, 2 askeri birim, 70 afet müdahale personeli ve 110'dan fazla iş makinesinin hazır durumda olduğunu söyledi.

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