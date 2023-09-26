26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan yine kırmızı alarmda! Elias Fırtınası yıktı geçti: Şiddetini artıracak

Yunanistan yine kırmızı alarmda! Elias Fırtınası yıktı geçti: Şiddetini artıracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
ABONE OL
Yunanistan yine kırmızı alarmda! Elias Fırtınası yıktı geçti: Şiddetini artıracak

Yunanistan’da etkili olan Elias Fırtınası, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışına neden oldu. Fırtınanın yarın ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde şiddetini arttıracağı belirtildi.

YunanistanElias Fırtınası vurdu. Ülkenin batı ve orta kesimlerinde fırtına nedeniyle gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Xylokastro kasabasındaki okullarda eğitime ara verilirken, Epirus bölgesinde ve Trikala'da meydana gelen dolu yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçlarda maddi hasara neden oldu.

Meteoroloji yetkililerine göre Mora Yarımadası, Tesalya ve Epirus bölgelerinde dolu yağışıyla birlikte şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde şiddetini arttıracağı belirtildi.

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias düzenlediği basın toplantısında, fırtına öncesi tüm acil durum birimlerinin yüksek alarma geçtiğini belirterek, itfaiye, Özel Afet Müdahale Birimi, ordu ve polisin teyakkuzda olduğunu ifade etti. Kikilias bin 600 polis, 2 askeri birim, 70 afet müdahale personeli ve 110'dan fazla iş makinesinin hazır durumda olduğunu söyledi.

Yunanistan’da yetersiz müdahale protestosu! YUNANİSTAN'DA "YETERSİZ MÜDAHALE" PROTESTOSU!
Yunanistan’da ölü sayısı 17’ye yükseldi YUNANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA