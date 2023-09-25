Rusya'dan "üçüncü taraf ülkelere" Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu

Peskov, başkent Moskova'da, Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nahçıvan'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendiren Peskov, "Her zaman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin, bölge güvenliğine ve Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.