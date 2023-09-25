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Rusya'dan "üçüncü taraf ülkelere" Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu

Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı operasyonun yankıları sürerken, Rusya'dan flaş bir çıkış geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "üçüncü taraf ülkelere" seslendi. Peskov, "Arabuluculuk kapasiteniz yoksa boş girişimlere girmeyin" uyarısında bulunurken, Türkiye'nin kritik rolüne de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25.09.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 16:35
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Rusya’dan üçüncü taraf ülkelere Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki gelişmelere yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerine tepki göstererek, "Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.

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Rusya’dan üçüncü taraf ülkelere Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu

Peskov, başkent Moskova'da, Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nahçıvan'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendiren Peskov, "Her zaman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere yaptığı tüm görüşmelerin, bölge güvenliğine ve Karabağ'da hayatın normalleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

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Rusya’dan üçüncü taraf ülkelere Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu

Peskov, Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın ilişkilere sahip egemen iki devlet olduğunu belirterek, "Rusya da Ankara ve Bakü'yle yakın ilişkilere sahip bir ülkedir." ifadesini kullandı.

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Rusya’dan üçüncü taraf ülkelere Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu

Karabağ'a yönelik bazı "üçüncü taraf ülkelerin" arabuluculuk girişimlerini eleştiren Peskov, "Önemli olan durumu çözüme kavuşturmak. Arabuluculuk kapasitesi olmayan üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir." dedi.

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Rusya’dan üçüncü taraf ülkelere Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde bir araya gelecek.