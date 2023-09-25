25 Eylül 2023, Pazartesi
Rusya'dan "üçüncü taraf ülkelere" Karabağ uyarısı: Boş girişimlerden kaçının! | Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çeken vurgu
Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı operasyonun yankıları sürerken, Rusya'dan flaş bir çıkış geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "üçüncü taraf ülkelere" seslendi. Peskov, "Arabuluculuk kapasiteniz yoksa boş girişimlere girmeyin" uyarısında bulunurken, Türkiye'nin kritik rolüne de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 25.09.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 16:35
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