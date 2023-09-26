Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti dünya basınında! Yunan medyası böyle gördü: Türkiye Kafkasya’da daha güçlü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.