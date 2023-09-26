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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dünya basınında! Yunan medyası böyle gördü: Türkiye Kafkasya'da daha güçlü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti dünya basınında! Yunan medyası böyle gördü: Türkiye Kafkasya’da daha güçlü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Nahçıvan'a gerçekleştirdiği ziyaret dünya basını tarafından yakından takip edildi. Azerbaycan medyası Başkan Erdoğan'ın ülkelerine verdiği desteğe vurgu yaparken, Alman medyası ziyaretin 'sembolik bir önemi' olduğunu yazdı. Yunan medyası ise Türkiye'nin Kafkasya'da daha güçlü olduğuna dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'ı ziyaret ederek Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.


DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜŞME

Erdoğan'ın kritik teması bugün dünya basınında kendine geniş yer buldu. Aljazeera "Türkiye cumhurbaşkanı Nahçıvan bölgesini ziyaret etti ve Dağlık Karabağ'daki hızlı zaferin gurur verici olduğunu söyledi" ifadelerini kullanırken, İngiliz Guardian gazetesi Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zaferini övdüğünü vurguladı.

Guardian haberinde "Aliyev'in yakın müttefiki Erdoğan, Azerbaycan'ın son askeri operasyonunun hedeflerini desteklediğini ancak bu operasyonda hiçbir rol oynamadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

TARİHİ AÇIDAN EN ÖNEMLİ ANLARDAN BİRİYDİ

Azarnews, Azerbaycan'a, Ermeni işgaline son verme mücadelesinde en büyük desteği kardeş Türkiye'nin verdiğini desteklediğini belirterek "BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenlik hakkını ve Zengezur Koridoru'nun açılışını destekleyen kararlı konuşması Azerbaycan için tarihi açıdan en önemli anlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

ALMAN BASINI:ZİYARET SEMBOLİK ÖNEME SAHİP, TÜRKİYE'NİN TAVRI NET

Alman medyası ziyaretin Erdoğan'ın 14 yıl aradan sonra Nahçıvan'a yaptığı ilk ziyaret olduğuna dikkat çekti ve 'büyük bir sembolik öneme' sahip olduğunu yazdı.

Süddeutsche Zeitung, Türkiye'nin Karabağ konusundaki tavrının net olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin çatışmada nerede durduğu hiçbir zaman sır olmadı; Erdoğan konuşmasında 'Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır' dedi." ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretini yakından takip eden Yunan medyası Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki samimi ilişkiye dikkat çekti.

Capital.gr haber sitesi Erdoğan'ın Ermenistan'a 'barış elini tutması' için çağrıda bulunduğunu, Aliyev'in ise Ermenilerinin haklarının garanti altına alındığını vurguladığını yazdı.

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