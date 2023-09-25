Karabağ zaferi Macron’u rahatsız etti! Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

Taraflar masada Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konularını ele alırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Bakü'nün Ermenistan toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI

Fransız TF1 ve France 2 televizyonlarında konuşan Macron "Fransa Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda son derece endişeli, çünkü şu anda tehlikede olan bu." dedi.