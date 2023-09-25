Karabağ zaferi Macron'u rahatsız etti! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı
Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonu sonrası Karabağ'daki Ermeni terör unsurları temizlendi. Bu başarı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatsız etti. Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan Macron, Bakü'nün Ermenistan toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.
Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı ve 24 saatte zaferle sonuçlanan terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim oldu ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başladı.
Taraflar masada Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konularını ele alırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Bakü'nün Ermenistan toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI
Fransız TF1 ve France 2 televizyonlarında konuşan Macron "Fransa Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda son derece endişeli, çünkü şu anda tehlikede olan bu." dedi.
"Bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, Bakü'nün manevralarını her zaman destekleyen bir Türkiye ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir Azerbaycan hükümeti var." diyen Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik olası bir saldırısından endişe duyduğunu söyledi.
AB ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN'DAN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ AĞIRLAYACAK
Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından Azerbaycan ve Ermenistan'dan üst düzey yetkilileri ağırlamaya hazırlandığı öğrenildi.
AFP Haber ajansı, iki taraf arasındaki görüşmelere Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanı Simon Mordue'nun başkanlık edeceğinini duyurdu.
Toplantıya Erivan ve Bakü'den yetkililerin dışında Fransa ve Almanya'dan da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.
ALİYEV VE PAŞİNYAN GÖRÜŞECEK
Salı günü Brüksel'de yapılacak toplantı, saldırıdan bu yana bu tür ilk karşılaşma olacak ancak her iki ülkenin liderlerinin gelecek ay bir araya gelmesi planlanıyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde bir araya gelecek.
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