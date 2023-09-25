Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden sonra Paşinyan Biden’ın omuzlarında ağladı! ABD’den Ermenistan’a yas mektubu

PAŞİNYAN'A BIDEN'DAN MEKTUP VAR!

Karabağ'da bir kez daha tokat yiyen ve Rusya'dan beklediği desteği göremeyen Ermenistan'a ise geçtiğimiz günlerde birlikte askeri tatbikat yaptığı ABD sahip çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan'a mektup yolladı.

Biden, kabinesinin kilit üyelerinden Samantha Power ile gönderdiği mektupta dayanışma mesajı verirken hayatını kaybeden Ermeniler için de yas tuttuklarını söyledi.