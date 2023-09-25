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Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden sonra Paşinyan Biden’ın omuzlarında ağladı! ABD’den Ermenistan’a yas mektubu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden sonra Paşinyan Biden’ın omuzlarında ağladı! ABD’den Ermenistan’a yas mektubu

Ermenistan’ın Karabağ’daki provokasyonları sonucu Azerbaycan, başlattığı antiterör operasyonuyla Ermeni güçlerini 24 saatte püskürtmeyi başararak Karabağ zaferini yeniden kucakladı. 2020 yılından sonra bir kez daha yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, teselliyi ABD’de buldu. Paşinyan'a mektup gönderen ABD Başkanı Joe Biden, dayanışma mesajı verirken hayatını kaybeden Ermeniler için de yas tuttuklarını söyledi.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu ile Karabağ'da kazandığı zafer dünyaya damga vurdu.

Azerbaycan'ın sadece 24 saatte ilan ettiği zaferi dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Ermenistan'ın en büyük destekçisi Fransa'da ise basın, Başbakan Nikol Paşinyan'ı adeta kaderine terk etmişti.

Öte yandan operasyon kapsamında onlarca mevziyi kaybeden Ermeni ayrılıkçılar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı "Beyaz bayrak çekin" çağrısına uyarak silahlarını bıraktı ve teslim oldu.

PAŞİNYAN'A BIDEN'DAN MEKTUP VAR!

Karabağ'da bir kez daha tokat yiyen ve Rusya'dan beklediği desteği göremeyen Ermenistan'a ise geçtiğimiz günlerde birlikte askeri tatbikat yaptığı ABD sahip çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan'a mektup yolladı.
Biden, kabinesinin kilit üyelerinden Samantha Power ile gönderdiği mektupta dayanışma mesajı verirken hayatını kaybeden Ermeniler için de yas tuttuklarını söyledi.

Mektupta Paşinyan'a hitap eden Biden, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve barışa dikkat çekerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yönetiminin Ermenistan'ın sizin egemenliğinizi, bağımsızlığınızı, toprak bütünlüğünü ve demokrasiyi koruyan onurlu ve kalıcı bir bölgesel barış arayışına olan güçlü desteğini bizzat size iletmesini istedim." ifadelerini kullandı.

ÖLEN ERMENİLERİN YASINI TUTTU

Karabağ'da hayatını kaybeden Ermeniler için yas tuttuğunu belirten Biden, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık Gününüzü kutlarken size ve Ermenistan halkına en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu yıl, bu gurur verici olayı anarken, aynı zamanda Dağlık Karabağ'da etnik Ermenilerin yakın zamanda hayatını kaybetmesinin de yasını tutuyoruz. Siz ülkenizde demokrasinizi güçlendirmek ve mahallenizde istikrar aramak için çalışırken, ABD'nin Ermenistan'ın yanında durmaya devam edeceğine sizi temin ederim."

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