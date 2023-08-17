İsveç'te terör alarmı! İstihbarat Teşkilatı "SEPO" açıkladı

TERÖRE YOL VEREN İSVEÇ'TE PANİK!

Adalet Bakanı Strömmer de İsveç'in terör saldırıları için "meşru bir hedeften daha öncelikli bir hedef" haline geldiğini belirtti.

Strömmer, ilkbaharda hem İsveç'te hem de yurt dışında çok sayıda kişinin İsveç'e saldırı hazırladıkları şüphesiyle gözaltına alındığını aktardı.

Emniyet Genel Müdürü Thornberg ise terör saldırılarına karşı İsveç polisinin uzun süredir hazırlık yaptığını, saldırıları önlemek için donanımlarının yeterli olduğunu kaydetti.