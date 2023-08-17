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İsveç'te terör alarmı! İstihbarat Teşkilatı "SEPO" açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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İsveç’te terör alarmı! İstihbarat Teşkilatı SEPO açıkladı

Türkiye’nin PKK-FETÖ konusunda sık sık uyardığı ve provokatif eylemlere sahne olan İsveç’in başı terör ile dertte. Terör örgütlerini koruyup kollayan Avrupa ülkesinde terör alarmı verildi. Bu doğrultuda İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Başkanı Charlotte von Essen, ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiğini duyurdu ve "Güvende değiliz" mesajı verdi.

İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Essen, düzenlediği basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve bunlara yönelik protestolar nedeniyle İsveç'in güvenlik durumunun kötüleştirdiğini belirtti.

TERÖR ALARMI

Güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bir karar aldıklarını aktaran Essen, "5 puanlık ulusal terör ölçeğindeki tehdit seviyesini 3'ten 4'de çıkardık. Karar, kademeli olarak kötüleşen tehdit seviyesinin genel bir değerlendirmesine dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Emniyet Genel Müdürü Anders Thornberg konuyla ilgili olarak Essen'in de katıldığı ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"EYLEMLER ÖNLENDİ"

Toplantıda Kristersson, İsveç'e yönelik planlanan terör saldırılarının önlendiğini söyledi.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar nedeniyle İsveç'in güvenlik durumunun kötüleştirdiğini hatırlatan Kristersson, "Güvenlik birimlerimiz, İsveç'e yönelik planlanan terör saldırılarının önlendiğini bana bildirdi. Bu ve birçok nedenden dolayı ülkemizde ulusal terör tehdidi uyarı seviyesi üçüncü kategoriden dördüncü kategoriye yükseltildi." dedi.

TERÖRE YOL VEREN İSVEÇ'TE PANİK!

Adalet Bakanı Strömmer de İsveç'in terör saldırıları için "meşru bir hedeften daha öncelikli bir hedef" haline geldiğini belirtti.

Strömmer, ilkbaharda hem İsveç'te hem de yurt dışında çok sayıda kişinin İsveç'e saldırı hazırladıkları şüphesiyle gözaltına alındığını aktardı.

Emniyet Genel Müdürü Thornberg ise terör saldırılarına karşı İsveç polisinin uzun süredir hazırlık yaptığını, saldırıları önlemek için donanımlarının yeterli olduğunu kaydetti.

İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA İSVEÇ İÇİN TERÖR UYARISI

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların ardından İngiltere, 12 Ağustos'ta İsveç'e seyahat eden vatandaşlarını "terör saldırısı" konusunda uyarmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlemesinin çok muhtemel olduğu aktarılmıştı.

İSVEÇ'TEN YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARINA "DİKKATLİ OLMALARI" ÇAĞRISI

İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm da 13 Ağustos'ta yazılı açıklama yaparak yurt dışındaki İsveçlilere ve İsveç'le bağlantılı işletmelere "dikkatli olmaları" çağrısında bulunmuştu.

Landerholm, "Terörist grupların temsilcileri, İsveç'e saldırı çağrısında bulundu. Devletler ve diğer aktörler, bu tür mesajların güçlendirilmesine yardımcı oldu. İsveç'in 'meşru bir hedefken artık öncelikli bir hedef olarak' görülmeye başlandı." ifadelerini kullanmıştı.
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