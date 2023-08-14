İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Yine başrolde o isim var
NATO'ya girmek için Ankara'nın kapısında mekik dokuyan İsveç, bir yandan da İslam'a yönelik nefret hareketlerinin öncüsü olmayı sürdürüyor. Daha önce Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika, bu sefer çok sayıda polis koruması altında alçak eylemde bulundu. İsveç Parlamentosu önünde gerçekleşen rezil olayda İsveç polisi Kur'an'ın yakılmasını engelleyenleri gözaltına aldı.
NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında yer alan İsveç, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan nefret hareketlerine ön ayak olmayı sürdürüyor.
Stockholm yönetimi, polis koruması altında sistematik bir biçimde Kur'an-ı Azimüşşan'ın yakılmasına göz yumuyor.
Bu durumun son örmeği İsveç Parlamentosu önünde kayıtlara geçti.
SALWAN MOMİKA YİNE SAHNEDE!
Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e ve kutsal değerlerimize yönelik saldırı düzenleyen Salwan Momika yine sahneye çıktı.
İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
Bu durumun son örmeği İsveç Parlamentosu önünde kayıtlara geçti.
SALWAN MOMİKA YİNE SAHNEDE!
Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e ve kutsal değerlerimize yönelik saldırı düzenleyen Salwan Momika yine sahneye çıktı.
İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.
Bölgede toplanan ve sosyal medyada üzerinden örgütlenen "Kur'an'ı yakmayı durdurun" isimli grup, Momika ve Najem'e tepki gösterdi. İsveçli aktivistler tarafından kurulan grubun üyeleri, itfaiye erlerinin baretlerinden giyerek, "Irkçı eylemi durdurun" sloganları attı.
İSVEÇ POLİSİ KUR'AN'IN YAKILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE GÖZALTINA ALDI
Göstericilerden birinin Momika'yı engellemeye çalışmasına polis sert tepki gösterdi. Polis memurları üzerine kapaklandıkları göstericiyi gözaltına alarak karakola götürdü.
Provokasyon sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis eşlik etti.
İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
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