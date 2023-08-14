İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Yine başrolde o isim var





SALWAN MOMİKA YİNE SAHNEDE!

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e ve kutsal değerlerimize yönelik saldırı düzenleyen Salwan Momika yine sahneye çıktı.



İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.