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Uçağın düşme anı kamerada! Malezya'daki uçak kazasında en az 10 kişi hayatını kaybetti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Uçağın düşme anı kamerada! Malezya’daki uçak kazasında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri… Malezya'nın Şah Alem kentinde özel bir yolcu uçağı otoyola çakıldı. Kazada uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağı, Şah Alem kentinde bir otoyola düştü.

Uçağın düşme anı bir araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde uçağın düşmesi sonrası otoyolu alevlerin kapladığı görülüyor.

Malezya polisi uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Malezya sivil havacılık kurumu da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu açıkladı.

Uçak otoyola çakıldı! Düşme anı kamerada UÇAK OTOYOLA ÇAKILDI! DÜŞME ANI KAMERADA

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