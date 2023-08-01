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Haberler Galeri İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

Batı'da İslam karşıtlığı bir kez daha yükselişe geçti. İskandinav ülkeleri Danimarka ve İsveç başta olmak üzere Kur'an'ı Kerim yakma olayları peş peşe gerçekleşti. Bu skandallara ise bu iki ülke alenen çana tuttu. Sözde demokratik özgürlük söylemleri ile iş geçiştirmeye çalışılırken olayların güvenlik güçleri gözetiminde gerçekleşmesi küstahlığın boyutunu gözler önüne serdi. Tüm bu yaşananlar ışığında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların arkasındaki isim Irak asıllı provokatör Salwan Momika ,İsveç resmi televizyonu SVT tarafından mercek altına alınarak analiz edildi ve televizyon tarafından zanlının Irak'taki görüntülerine yer verdi. Peki, Salwan Momika kimdir? Hangi çevrelerle bağlantısı var? Hangi olaylara karıştı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:35
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

İslam karşıtı olayların yeni merkezi haline dönüşen İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaştı ve bu provokasyonlara izin verilmesi İslam dünyası tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.

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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.