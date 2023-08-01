İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan alçak Salwan Momika kimdir? Kimlerle bağlantısı var?

Batı'da İslam karşıtlığı bir kez daha yükselişe geçti. İskandinav ülkeleri Danimarka ve İsveç başta olmak üzere Kur'an'ı Kerim yakma olayları peş peşe gerçekleşti. Bu skandallara ise bu iki ülke alenen çana tuttu. Sözde demokratik özgürlük söylemleri ile iş geçiştirmeye çalışılırken olayların güvenlik güçleri gözetiminde gerçekleşmesi küstahlığın boyutunu gözler önüne serdi. Tüm bu yaşananlar ışığında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların arkasındaki isim Irak asıllı provokatör Salwan Momika ,İsveç resmi televizyonu SVT tarafından mercek altına alınarak analiz edildi ve televizyon tarafından zanlının Irak'taki görüntülerine yer verdi. Peki, Salwan Momika kimdir? Hangi çevrelerle bağlantısı var? Hangi olaylara karıştı? İşte detaylar…