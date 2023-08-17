17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Trump geri döndü: Ülkemiz cehenneme gidiyor! Doların egemenliği sarsıldı

Trump geri döndü: Ülkemiz cehenneme gidiyor! Doların egemenliği sarsıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
ABONE OL
Trump geri döndü: Ülkemiz cehenneme gidiyor! Doların egemenliği sarsıldı

ABD eski Başkanı Donald Trump, bir kez daha olay açıklamaları ile gündem oldu. Dolarının dünyadaki egemenliğinin sarsıldığını, ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini bildiren Trump, “ABD cehenneme doğru gidiyor. Artık büyük adam olmayacağız” ifadelerine yer verdi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, FOX Business kanalına verdiği röportajda, ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili konuştu.

ABD'nin 'cehenneme doğru gittiğini' ve artık en büyük ve egemen ülke olmayacağını açıklayan Trump, "Gücümüz var, ama azalıyor. Aslında, para birimimiz açısından azalıyor. Sadece para birimimizin değeri hakkında değil, dünya genelinde para birimimizin kullanılma durumu hakkında konuşuyorum" dedi.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİYİZ"

ABD dolarının dünya rezerv para birimi olarak elde ettiği kazancın "herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük" olduğunun altını çizen eski ABD başkanı, "Havalimanlarımıza bakın, terminallerimize bakın, kirli ve bozuk yollarımıza ve diğer her şeye bakın, üçüncü dünya ülkesiyiz" ifadelerini kullandı.

DOLARIN EGEMENLİĞİ SARSILDI

"Çok güçlü bir şeye sahibiz, o da dolarımız" diye devam eden Trump, diğer ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Trump, "Çin'in doları yuan ile değiştirmek istediğini biliyorsunuz. Bu bizim için düşünülemezdi. Düşünülemezdi. Bu asla olmazdı. Şimdi insanlar bunu düşünüyor." dedi.

ABD'nin enerji politikasının, ekonomideki düşüş ve yaşam maliyetindeki artışın neden olduğunu ifade eden Trump, "Benim görüşüme göre enflasyon, enerji tarafından tetiklendi, çünkü çok büyük" diyerek, enerji kullanımının her şeyi kapsadığını vurguladı.

PETROL AÇIKLAMASI

Joe Biden yönetiminin, federal arazi ve denizaltı petrol sondajına getirdiği moratoryumun kendisi için "çok üzücü" olduğunu söyleyen Trump, "Onu kestiler ve yine, daha fazla sondaj yapıyorduk. Rusya ve Suudi Arabistan'dan ayrı ayrı olarak daha büyük bir güçtük. Bir buçuk yıl içinde, onların toplamından daha büyük bir güç olacaktık ve o kadar çok para kazanacak ve borcu ödeyecektik, bu ülkenin hiç görmediği şeyleri yapacaktık" dedi.

Trump ayrıca Beyaz Saray'a "sağduyuyu" geri getirmeyi amaçladığını ifade ederek "Çok fazla sağduyumuz var ancak sorun şu ki, onların sağduyusu yok. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ve ülkemizi yok ediyorlar. Bunu hızla düzelteceğiz." mesajını verdi.

İsveç’te terör alarmı! İstihbarat teşkilatı açıkladı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA