Trump geri döndü: Ülkemiz cehenneme gidiyor! Doların egemenliği sarsıldı

DOLARIN EGEMENLİĞİ SARSILDI

"Çok güçlü bir şeye sahibiz, o da dolarımız" diye devam eden Trump, diğer ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Trump, "Çin'in doları yuan ile değiştirmek istediğini biliyorsunuz. Bu bizim için düşünülemezdi. Düşünülemezdi. Bu asla olmazdı. Şimdi insanlar bunu düşünüyor." dedi.