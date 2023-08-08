Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'ten Türkiye mesajı: Umutluyuz
Türkiye ile Yunanistan arasında iyileşme sürecinin yeniden başlaması adına Başkan Erdoğan, NATO zirvesinde kapıyı aralayarak olumlu sinyaller vermişti. Bu doğrultunda bir mesaj da Yunanistan’dan geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konularının çözümünde ilerleme kaydedilebileceğinden umutlu olduğunu belirtti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yorgos Gerapetritis'in Mısır televizyon kanalı El- Kahire ile yaptığı röportajın metnini yayımladı.
"LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNDEN UMUTLUYUZ"
Gerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerinin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun Vilnius Zirvesi'ndeki görüşmelerine işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden umutlu olduğunu söyledi.
Yunan Dışişleri Bakanı, "Ticaret, ekonomi, sivil savunma, turizm, ülkelerin kalkınması gibi iki ülkenin ortak çıkar alanlarının pozitif gündem çerçevesinde ele alınmasının ardından ikili ilişkiler üzerine çalışmak istiyoruz." dedi.
İki ülke arasında "büyük anlaşmazlığın", Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının çizilmesi ve kıta sahanlığı olduğunu belirten Gerapetritis, "politik diyaloğumuzu ilerletebileceğimizden umutluyum." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OLUMLU SİNYAL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 11 Temmuz'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmüştü.
Miçotakis, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetmişti.
Miçotakis, ayrıca Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Papara kimin, sahibinin adı ne? Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Jandarma (JSGA) alımı başvuru sonuçları açıklandı! Jandarma 770 askeri öğrenci subay ve astsubay alımı sonuçları sorgulama...
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ | AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi açıklandı!
- SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…
- SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin
- Galatasaray'da Nelsson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine "Türk Duvarı" çelmesi!
- Gelinim Mutfakta 8 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
- Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
- İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
- İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?
- 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs ve kredileri zamlanacak mı, artacak mı?