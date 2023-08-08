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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'ten Türkiye mesajı: Umutluyuz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis’ten Türkiye mesajı: Umutluyuz

Türkiye ile Yunanistan arasında iyileşme sürecinin yeniden başlaması adına Başkan Erdoğan, NATO zirvesinde kapıyı aralayarak olumlu sinyaller vermişti. Bu doğrultunda bir mesaj da Yunanistan’dan geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konularının çözümünde ilerleme kaydedilebileceğinden umutlu olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yorgos Gerapetritis'in Mısır televizyon kanalı El- Kahire ile yaptığı röportajın metnini yayımladı.

"LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNDEN UMUTLUYUZ"

Gerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerinin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun Vilnius Zirvesi'ndeki görüşmelerine işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden umutlu olduğunu söyledi.

Yunan Dışişleri Bakanı, "Ticaret, ekonomi, sivil savunma, turizm, ülkelerin kalkınması gibi iki ülkenin ortak çıkar alanlarının pozitif gündem çerçevesinde ele alınmasının ardından ikili ilişkiler üzerine çalışmak istiyoruz." dedi.

İki ülke arasında "büyük anlaşmazlığın", Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının çizilmesi ve kıta sahanlığı olduğunu belirten Gerapetritis, "politik diyaloğumuzu ilerletebileceğimizden umutluyum." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OLUMLU SİNYAL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 11 Temmuz'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmüştü.

Miçotakis, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetmişti.

Miçotakis, ayrıca Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını açıklamıştı.

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