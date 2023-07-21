Başkan Erdoğan’ın KKTC hamlesi Yunanistan’da ses getirdi! ABD’li Türkiye karşıtı Senatör Menendez’den skandal sözler

ERDOĞAN'IN KKTC HAMLESİ: BUNU NASIL YAPTI?

Yeni Ercan Havalimanı'nın Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümünde Başkan Tayyip Erdoğan'ın dün BAE'den doğrudan uçuşuyla açıldığını yazan To Vima Erdoğan'ın bu hamlesini manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın bu şekilde uluslararası topluma baskı yapmaya çalıştığını yazan Yunan gazete "Ama bunu nasıl yaptı?" sorusuna yanıt aradı.

Yetkili bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamayı okurları ile paylaşan To Vima haberinde şu ifadelere yer verdi: Kaynak normalde işgal altındaki topraklara doğrudan bir uçuş öngörmeyen ve nihai varış noktasının Ankara olarak ilan edildiği bir uçuş planının sunulduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın uçağı aniden uçuş planını değiştirerek işgal altındaki topraklara indi.