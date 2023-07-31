Yunanistan'da krize neden olan hata! Savunma Bakanlığı yanlışlıkla paylaştı: Gizli askeri tesisler…

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da, Savunma Bakanlığı büyük bir krize imza attı. Yunan ordusuna ait bir cephaneliğin patlamasının ardından olayla ilgili incelemelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias'a ait bir görüntü Yunan medyasında gündem oldu.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 17:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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