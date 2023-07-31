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Yunanistan'da krize neden olan hata! Savunma Bakanlığı yanlışlıkla paylaştı: Gizli askeri tesisler…

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da, Savunma Bakanlığı büyük bir krize imza attı. Yunan ordusuna ait bir cephaneliğin patlamasının ardından olayla ilgili incelemelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias'a ait bir görüntü Yunan medyasında gündem oldu.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 17:56
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Yunanistan’da krize neden olan hata! Savunma Bakanlığı yanlışlıkla paylaştı: Gizli askeri tesisler…

Yunanistan günlerdir yangınlar ile mücadele ediyor. Yangınlar sırasında Yunan ordusuna ait bir cephaneliğin patlamasının ardından olayla ilgili incelemeler sürerken Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias'ın incelediği harita gündem oldu.

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Yunanistan’da krize neden olan hata! Savunma Bakanlığı yanlışlıkla paylaştı: Gizli askeri tesisler…

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulundu.

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Yunanistan’da krize neden olan hata! Savunma Bakanlığı yanlışlıkla paylaştı: Gizli askeri tesisler…

Bakanlığın internet sitesinde gerçekleştirilen temaslar hakkında paylaşılan basın açıklamasında 29 fotoğrafa yer verildi.

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Yunanistan’da krize neden olan hata! Savunma Bakanlığı yanlışlıkla paylaştı: Gizli askeri tesisler…

Fotoğraflar arasındaki bir ayrıntı ise ortalığı bir anda karıştırdı.

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Yunanistan’da krize neden olan hata! Savunma Bakanlığı yanlışlıkla paylaştı: Gizli askeri tesisler…

Paylaşılan haritaların arasında gizli askeri tesislerin olduğu harita da yer aldı. Sansürsüz haritanın adalardaki üslerle ilgili olduğu iddia ediliyor.