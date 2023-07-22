Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye teşekkür: Şükranlarımızı sunarız

YUNANİSTAN'DAN TEŞEKKÜR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"

Miçotakis, sosyal medya hesabından, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye." paylaşımı yaptı.