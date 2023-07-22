Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye teşekkür: Şükranlarımızı sunarız
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den havalanan yangın söndürme uçakları Yunanistan'a giderek yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye teşekkür etti. Miçotakis yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.
Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi.
"KOMŞU ÜLKEDE KULLANILDI"
Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak." ifadeleri kullanıldı.
YUNANİSTAN'DAN TEŞEKKÜR
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.
"TÜRKİYE'YE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"
Miçotakis, sosyal medya hesabından, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye." paylaşımı yaptı.
DIŞİŞLERİNDEN TEŞEKKÜR
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter'dan Türkçe paylaşım yaparak Türkiye'ye teşekkür etti.
BİRÇOK ÜLKE YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR
Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa'nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.
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