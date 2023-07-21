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Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye’den Yunanistan’a yangın söndürme desteği

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Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye’den Yunanistan’a yangın söndürme desteği

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte orman yangınlarıyla boğuşan komşu Yunanistan’a gönderilecek.

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Duyuruda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak." denildi

YUNANİSTAN'DA BÜYÜK YANGIN

Yunanistan'da etkisini termometrelerde 40 derece ile göstermeye başlayan yeni sıcak hava dalgasının ise 24 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, ülkede son 10 yılda sıcaklığın 37 derecenin üzerinde olduğu süre neredeyse üç katına çıktı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, "CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgasının cumartesi ve pazar günü bazı bölgelerde 44 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası, ülke genelinde çok sayıda orman yangınına da yol açtı.

Hava sıcaklıklarının etkili olduğu başkent Atina'da tarihi Akropolis de dahil tüm tarihi ve turistik alanların 12.00-17.30 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

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