09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransız senatörlerden Macron'un Afrika politikasına bombardıman! Fransa Afrika'dan siliniyor mu?

Fransız senatörlerden Macron'un Afrika politikasına bombardıman! Fransa Afrika'dan siliniyor mu?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
Fransız senatörlerden Macron’un Afrika politikasına bombardıman! Fransa Afrika’dan siliniyor mu?

Fransa'da farklı görüşlerden 94 senatör, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Paris yönetiminin son dönemde Afrika'da Fransız karşıtlığına dönüşen politikalarını kınayan bir mektup gönderdi. Bilindiği üzere Nijer'de yönetimin askerlere geçmesinin ardından Batılı ülkelerin bölge çevresindeki planları sekteye uğradı. Geçtiğimiz günlerde başkent Niamey’de sokaklara dökülen halk, askere yönetime destek veren tezahüratlarda bulunurken, ellerinde Türk bayrakları taşındığı görülmüştü. Öte yandan Burkina Faso Lideri İbrahim Traore'den Fransa'ya yönelik bir tepki geldi. Traore, "63 yıldır Fransa'dan yardım alıyoruz, ancak ülkemiz gelişmedi. Bu yüzden şimdi yardımı kesmek bizi öldürmez, daha çok çalışmaya ve kendimize güvenmeye motive eder." dedi.

Fransa'da farklı görüşlerden 94 senatör, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Paris yönetiminin son dönemde Afrika'da Fransız karşıtlığına dönüşen politikalarını kınayan bir mektup gönderdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, aralarında Roger Karoutchi, Bruno Retailleau ile Christian Cambon gibi isimlerin yer aldığı 94 senatör, Macron'a Fransa'nın Afrika'daki politikasını gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, "Fransafrik olmadan Fransa Afrika'da silinmeye mahkum mu?" başlıklı ortak mektup yazdı.

Mektupta, "Dün Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, bugün de Nijer Fransa'yı, Fransız kuvvetlerini ve şirketlerini reddetti." ifadesi kullanıldı.

"Bugün, kıtada Fransafrik projesinin yerini askeri açıdan Rusafrik, ekonomik açıdan Çinafrik, diplomatik açıdan Amerikaafrik aldı" denilen mektupta, Afrika kıtasında Fransızca dilinin kullanımının da İngilizce'ye kıyasla düşüşe geçtiğinin altı çizildi.

Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle ilgili sorunlarına atıfta bulunulan mektupta, Fransa'nın Sahra altı Afrika'da güçlü olduğu Fildişi Sahili, Senegal gibi ülkelerde de protesto edildiği hatırlatıldı.

Mektupta, Macron'a "Artık Fransa'nın Afrika vizyonunu ve Fransa ile bağlarını masaya yatırmanın zamanı gelmedi mi? Çünkü dost kıta Afrika, Fransa'nın bölgedeki varlığına artık tahammül göstermiyor gibi görünüyor." sorusu yöneltildi.

DARBENİN YAŞANDIĞI NİJER'DE FRANSA'NIN VARLIĞI TARTIŞILIYOR

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Darbe sonrası binlerce Nijerlinin başkent Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemesi ve göstericilerden bazılarının elçiliğe saldırması, Fransa'nın bu ülkedeki varlığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.

Fransa'nın uranyum zengini, ancak yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de 1500 askeri bulunuyor.

Mali ve Burkina Faso'daki darbelerden sonra bu ülkelerde "terörle mücadele" adı altında bulunan askeri unsurlarını zorunlu olarak Nijer'e kaydıran Fransa, Nijer'de cunta yönetiminin, Paris makamlarıyla önceden yapılan askeri anlaşmaları askıya alma kararını tanımadığını açıklamıştı.

Cuntaya yönelik askeri müdahaleyi destekleyen Paris yönetimi, şu aşamada askeri unsurlarını çekmeyerek, sadece Nijer'deki yaklaşık 600 vatandaşını tahliye etmekle yetindi.

Fransa, darbenin ardından Nijer'e yönelik kalkınma yardımlarını ve bütçe desteklerini askıya aldığını da duyurmuştu.

FRANSA BURKİNA FASO'DA YIKIMA UĞRADI

Afrika kıtasında Fransa'nın yardımlarını kesmesine ilşkin konuşan Burkina Faso'da darbe yapan yüzbaşı İbrahim Traore, "63 yıldır Fransa'dan yardım alıyoruz, ancak ülkemiz gelişmedi. Bu yüzden şimdi yardımı kesmek bizi öldürmez, daha çok çalışmaya ve kendimize güvenmeye motive eder." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Burkina Faso'da Ocak 2022'de ordunun yönetime el koymasından 8 ay sonra yapılan darbe ile ülkenin başına 36 yaşındaki Yüzbaşı İbrahim Traore geçmişti. Traore'nın başa geçmesiyle Batı Afrika'da varlığını sürdürmek isteyen Fransa, yıkıma uğradı.Traore, ülkenin başına geçer geçmez Fransız askerlerinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA