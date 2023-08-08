İngiltere’nin olay yaratan projesi hayata geçti! İlk mülteciler: Bibby Stockholm’de! İngiliz basını büyük skandalı böyle yazdı

SKANDALI YAZDILAR: İÇİŞLERİ KURALLARI ÇİĞNİYOR

İngiliz basını ise hükümeti ile aynı fikirde değil. Bugün İngiliz gazetelerinde çıkan haberlerde İçişleri Bakanlığı'nın büyük bir skandala imza atarak kuralları çiğnediği yazıldı.

The Independent gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın kendi kurallarını ihlal ederek yüzen hapishaneye nakli için talimat verdiği göçmenler arasında denizde travmatik deneyimler yaşayan, su fobisi olan, işkence geçmişi olan mağdurların yer aldığını yazdı.

İlgili departman şimdiye kadar gelen itirazlarla 20 kişinin naklini iptal etmek zorunda kaldı ve bu sayının artması bekleniyor.