Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'nun ziyareti öncesi flaş açıklamalar! Masada hangi konular olacak? Tarihi projede Berat Albayrak vurgusu
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turu sonrası uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili de konuştu. Zİyaret kapsamında İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzının gündeme geleceğini belirten Erdoğan, bu tarihi projede dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın rolüne de dikkat çekti.
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası KKTC ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta yanında bulunan gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gazetecilerin gündeme dair sorularına da yanıt verdi. Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ziyareti kapsamında görüşülecek konularla ilgili de açıklamalarda bulundu. İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzının masada olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, bu projede dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak'ın rolüne de dikkat çekerek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler
SORU: İsrail medyası son günlerde Netanyahu'nun bu ziyaretine ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Masada İsrail'in doğal gazının Akdeniz'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzı söz konusu. Bu anlamda Türkiye ile bir anlaşma yapacaklarını söylüyorlar. Türkiye'deki doğal gaz sıvılaştırma tesisleri de onların bayağı ilgisini çekiyor çünkü kapasite çok yükse. Türkiye'nin bu gazı Avrupa'ya ulaştırması, aynı zamanda onlar açısından, Avrupa açısından da önemli. Avrupa doğal gaz arzı noktasında Rusya ve İran istikrarsızlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bunun bir avantaj olacağı, Türkiye açısından da bir avantajı olacağı İsrail medyasında gündemde. Buna ilişkin değerlendirmeniz olur mu?
Başkan Erdoğan: Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun.
TÜRKİYE-İSRAİL ARASINDAKİ DOĞAL GAZ PROJESİNİN GEÇMİŞİ
Türkiye ile İsrail arasında inşa edilmesi öngörülen doğalgaz boru hattı projesini tartışmak üzere kurulan çalışma grubu, ilk toplantısını 2016 yılının son çeyreğinde İstanbul'da yaptı.
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ve İsrail enerji bakanlıklarının yetkilileri, İsrail gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak doğalgaz boru hattı projesinin detaylarını görüşmek üzere geçen hafta İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda, projenin teknik detayları ve uygulanabilirliği ele alındı.
*Yuval Steinitz ve Berat Albayrak
ÇALIŞMA GRUBUNUN TEMELİ
2016 Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tarafların, iki hükümet arasında özel bir diyalog kanalı açmaya karar verdiği ve bu kapsamda projenin inşasının mümkün olup olmadığı ve fizibilitesinin görüşüleceği bildirilmişti. Daha sonra iki ülke yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştu.
İSRAİL İLE NORMALLEŞME
İsrail ile 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik temmuz sonunda anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda İsrail, 31 Mayıs 2010'da yaşanan Mavi Marmara olayı sırasında yakınlarını kaybeden ailelere tazminat olarak, Türkiye tarafından açılan hesaba 20 milyon dolar yatırmıştı.
Ayrıca, son dönemde hız kazanan normalleşme süreci çerçevesinde konuşulan ve iki ülke arasında yapılacak olası bir gaz anlaşmasıyla bölgedeki kaynakların uluslararası piyasalara Türkiye üzerinden aktarılması senaryosu yeniden güçlendi.
İsrail'in en büyük doğalgaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da ise yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.
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