Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Buna göre Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar.
Filistin meselesinin her daim savunucusu olan Başkan Erdoğan, Türkiye'de kritik görüşmelere imzasını atacak.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini ilan etti.
"BAŞKAN ERDOĞAN AYRI AYRI TÜRKİYE'DE MİSAFİR EDECEK"
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye'de misafir edecek." denildi.
ELE ALINACAK KONULAR
Buna göre Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar.
İLK GÖRÜŞME MAHMUD ABBAS İLE OLACAK
Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Başkan Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.
İKİNCİ ZİRVE NETANYAHU İLE
Daha sonra Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu'yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
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