Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye’ye geliyor

ELE ALINACAK KONULAR

Buna göre Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar.

İLK GÖRÜŞME MAHMUD ABBAS İLE OLACAK



Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Başkan Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.