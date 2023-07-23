Rusya Ukrayna'nın Odessa kentini gece yarısı vurdu: 1 kişi öldü 22 kişi yaralandı...
Rusya’nın dün gece Odessa bölgesine saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği bir erkeğin hayatını kaybettiği, aralarında 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, “Tüm Ukrayna bugün Odessa'nın yanında. Rus kötülüğüne karşı birlikteyiz” denildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, yerleşim yerlerinin yanı sıra bir katedralin de saldırıda hedef olduğunu ve içindeki eserlerin ekiplerce kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.
"TÜM UKRAYNA ODESSA'NIN YANINDA"
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği bir erkeğin hayatını kaybettiği, aralarında 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "Tüm Ukrayna bugün Odessa'nın yanında. Rus kötülüğüne karşı birlikteyiz" denildi.
KATEDRAL HEDEF OLDU, İÇİNDEKİ ESERLER KURTARILIYOR
Acil durumlar servisi başkanı Kruk, saldırıda bir katedralin de hedef olduğunu, içindeki çok sayıda eserin kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Servisten yapılan paylaşımda, "Rusya sadece mimari eserleri değil, yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip renkli bir şehrin ruhunu da acımasızca yok ediyor" ifadelerine yer verildi.
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