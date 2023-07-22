22 Temmuz 2023, Cumartesi
Netanyahu'nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası çıktığı Körfez turundan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 15 yıl aradan sonra Türkiye'ye yapacağı ziyarete de değinen Başkan Erdoğan görüşmede Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temeli atılan doğal gaz projesinin ele alınacağını duyurmuştu. Kritik ziyaret dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 22.07.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 12:14
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