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Netanyahu'nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası çıktığı Körfez turundan dönüşte uçakta önemli açıklamalarda bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 15 yıl aradan sonra Türkiye'ye yapacağı ziyarete de değinen Başkan Erdoğan görüşmede Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temeli atılan doğal gaz projesinin ele alınacağını duyurmuştu. Kritik ziyaret dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 22.07.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 12:14
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Netanyahu’nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünyanın gündeminde... Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaretine dikkat çeken uluslararası basın bunun 15 yıl sonra bir ilk olacağını belirtirken masada hangi konuların yer alabileceğine odaklandılar...

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Netanyahu’nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?

EN SAĞLIKLI PROJE...
Netanyahu'nun Türkiye'ye gelişi ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak.

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Netanyahu’nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?

İLK ADIM BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE
"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun." demişti.

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Netanyahu’nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?

GÜNDEMLERİNDEKİ ASIL KONU
ABD merkezli Bloomberg, on yılı aşkın süredir devam eden gerilimin ardından yeni sürecin başladığına dikkat çekti. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek zirvede önemli konuların ticaret, enerji ve İsrail-Filistin çatışması olacağı ifade edildi.

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Netanyahu’nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?

Reuters'ta yer alan haberde ise, Başkan Erdoğan ve Netanyahu görüşmesinin ay sonunda gerçekleşeceği vurgulandı. İki ülke arasında on yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir görüşme gerçekleşeceğine dikkat çekildi.