Netanyahu’nun Türkiye ziyareti dünyada yankı uyandırdı! İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı: Tarihi proje gerçekleşecek mi?

EN SAĞLIKLI PROJE...

Netanyahu'nun Türkiye'ye gelişi ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak.