Binyamin Netanyahu’nun tek çaresi Başkan Erdoğan! Görüşebilmek için randevu istiyor





ABD SIRTINI DÖNDÜ

İsrail'de binlerce kişiyi sokağa döken tartışmalı yargı reformu nedeni ile zor günler geçiren Netanyahu, iç politikadaki gergin durumu dış politikada attığı adımlar ile kapatmaya çalışıyor. Ancak bu durum da göründüğü kadar kolay değil.



İsrail'deki protestolar sonrası Washington yönetimi ile gerilim yaşayan Netanyahu Beyaz Saray'dan veto yemiş gibi görünüyor.



Göreve başladığı günden beri Beyaz Saray'a çağrılmayı bekleyen Netanyahu'nun beklediği daveti hala alamaması, hem yerel medyada hem de uluslararası medyada, ABD'nin Netanyahu hükümetinin politikalarından açıkça mutsuz olduğunun sinyallerini verdiği olarak yorumlanıyor.