Binyamin Netanyahu'nun tek çaresi Başkan Erdoğan! Görüşebilmek için randevu istiyor
Türkiye'deki seçimleri 2023'ün en önemli seçimleri olarak nitelendiren Batı, seçim sonrası Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için de adeta sıraya girdi. Bunlardan biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. İsrail medyası, Netanyahu'nun Başkan Erdoğan ile görüşme ayarlamak için uğraştığını yazdı.
Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Batılı liderler, Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta kazandığı seçim zaferi sonrası Erdoğan'la görüşmek için adeta sıraya girdiler.
Uluslararası analizlerde yer alan bilgilere göre, Başkan Erdoğan yeni dönemde ilk olarak uluslararası gezilerle diplomasiye öncelik verecek. Bu kapsamda ilk yurtdışı ziyaretleri peş peşe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirildi.
NETANYAHU ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞIYOR
The Times of Israel gazetesinde yer alan bilgilere göre, Başkan Erdoğan ile görüşmek için sırada bekleyen liderlerden biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
Gazetenin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ısınan ilişkilerin ortasında Başkan Erdoğan ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyor.
BAŞBAKANLIK BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR
İsmi açıklanmayan yetkili, Kanal 12'ye verdiği demeçte, Başbakanlık'ın söz konusu toplantı için büyük çaba sarf ettiğini ve görüşmelerin ilerlediğini doğruladı, ancak diplomatik kaynaklar sürecin bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor.
Times of Israel söz konusu toplantının ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğine dair net bir bilgi olmadığını vurgularken Kanal 12, Netanyahu'nun toplantı talebinin arkasındaki nedene dikkat çekti...
ABD SIRTINI DÖNDÜ
İsrail'de binlerce kişiyi sokağa döken tartışmalı yargı reformu nedeni ile zor günler geçiren Netanyahu, iç politikadaki gergin durumu dış politikada attığı adımlar ile kapatmaya çalışıyor. Ancak bu durum da göründüğü kadar kolay değil.
İsrail'deki protestolar sonrası Washington yönetimi ile gerilim yaşayan Netanyahu Beyaz Saray'dan veto yemiş gibi görünüyor.
Göreve başladığı günden beri Beyaz Saray'a çağrılmayı bekleyen Netanyahu'nun beklediği daveti hala alamaması, hem yerel medyada hem de uluslararası medyada, ABD'nin Netanyahu hükümetinin politikalarından açıkça mutsuz olduğunun sinyallerini verdiği olarak yorumlanıyor.
ERDOĞAN İLE FOTOĞRAF VERİP, DİPLOMATİK BAŞARI GÖRÜNTÜSÜ ARIYOR
Times of Israel, Netanyahu'nun BAE'den uzun zamandır beklediği davetin de henüz gelmediğini yazarken, Kanal 12'ye göre, Netanyahu Başkan Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planlıyor.
İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ
Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler uzun süren bir gerginlikten sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçtiğimiz yıl Ankara'ya yaptığı ziyaret ile yumuşamıştı.
2008'den bu yana yapılan ilk üst düzey resmi ziyaret sonrası her iki ülkede ilişkilerin normalleşmesi için adımları hızlandırdı vekarşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alındı.
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