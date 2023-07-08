Türkiye’nin resti sonrası atağa geçtiler! İsveç’te ’Kur’an yakma yasağı’ yeniden gündemde

KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA TEPKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya sert şekilde tepki göstermiş, "Alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir" diyen Erdoğan, "Söz konusu Müslümanlar olunca birden fikir hürriyetini hatırlıyorlar. Bu rezil saldırılar, İslam düşmanlığı hastalığının yeni tezahürüdür. Bu bir nefret suçudur. Batı, bu konuda hiçbir adım atmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Arap Parlamentolar Birliği, eylemin dünya Müslümanları için "kışkırtıcı" olduğunu belirterek İsveç'in eyleme izin vermesini kınayan bir açıklama yayımlamıştı.