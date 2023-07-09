Özbekistan’da halk sandık başında

FAVORİ ADAY MİRZİYOYEV

Halk Demokratik Partisi'nden Ulugbek İnoyatov, Liberal-Demokratik Partisi'nden Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Adolat" Sosyal Demokrat Partisi'nden Robahon Mahmudova, Ekoloji Partisi'nden Abduşukur Hamzayev'in yarıştığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev favori aday olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Mirziyoyev'in nisan ayında yapılan referandumda kabul edilen anayasal değişikliğinden sonra yeniden seçmenin güvenoyunu alabilmek için erken seçime gitme kararı aldığı savunuluyor.