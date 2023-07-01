İsveç’te Kur’an yakma skandalı! Alçak eylemin sorumlusu Momika’nın kirli sicili ortaya çıktı

TEHDİT ALDIĞI GEREKÇESİYLE İSVEÇ'E GİTTİ

Momika ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin desteğiyle "Süryani Şahinleri" adlı milis gücü kurdu. Musul'un kurtarılmasının ardından Süryani Birliği Partisi kuran Momika, tehdit aldığı gerekçesi ile Irak'ı terk ederek Almanya'ya sığınmacı olarak başvurdu. Momika başvurusunun reddedilmesi üzerine İsveç'e geçti. Çarşamba günü gerçekleştirdiği eylemin ardından medyaya verdiği röportajda İsveç'e 5 yıl önce geldiğini söyleyen Momika, kendisini "ateist" olarak tanımladı. Arami-Süryani cemaatinin siyasi aktivistlerinden biri olduğu belirtilen Momika için Arami cemaatinin sosyal medya hesabında 2016 yılında yapılan paylaşımda, "Salvan Momika: Aramilerin Irak'taki sözcüsü ve temsilcisi" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

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